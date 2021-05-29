Нижний Новгород, , 14:33 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 29 мая выявили 149 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 146 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 117 825 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За последние сутки выписаны 82 человека, всего выздоровели с начала пандемии 112 454 нижегородца.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 12 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 3598 человек. Накануне сообщалось о 15 летальных случаях.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 1773 человека, за сутки число активных носителей выросло почти на 50 нижегородцев.

Отметим, число новых выявленных за сутки носителей коронавируса резко снизилось с 27 на 28 марта. На утро 27 марта число новых заражений коронавирусом составляло 328 случаев, утром следующего дня — 286 случаев. Также резкий спад наблюдался с 4 на 5 апреля. Утром 4 апреля сообщалось о 276 новых случаях заражения, на следующий день — 234 новых носителя.

Отметим, по состоянию на 29 мая в регионе проведено 2 697 262 теста для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 6977 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился до показателя 221,0.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции увеличился и составляет 1,03. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда увеличился, на 29 мая остаются свободными 27% коек инфекционного профиля.