Москва, , 14:34 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко в следующем поединке встретится с представителем Бразилии Рафаэлем Карвальо. Об этом 29 мая сообщили организаторы поединка.

«Бой состоится. Дата будет объявлена в ближайшее время», — приводит слова одного из организаторов ТАСС.

При этом уточняется, что данный поединок должен быть проведен в конце июля текущего года.

Отметим, в своем последнем поединке Александр Шлеменко одержал верх над другим представителем Бразилии — Марсио Сантосом — на турнире AMC Fight Nights во Владивостоке. В активе 37-летнего российского бойца 59 побед в ММА при 13 поражениях и одном бое, признанном несостоявшимся.

На счету 34-летнего Рафаэля Карвальо 16 побед при шести поражениях, он проиграл в последнем поединке американскому спортсмену Лоренцу Ларкину.