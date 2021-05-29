Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 18 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались восемь женщин в возрасте от 64 до 85 лет и десять мужчин в возрасте от 32 лет до 81 года. Все пациенты страдали несколькими хроническими заболеваниями.

За весь период пандемии 4422 жителя Ростовской области не смогли победить COVID-19.