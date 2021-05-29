Ростов-на-Дону, , 14:24 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 180 человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 29 мая.

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Новые носители коронавируса выявлены в 41 городе и районе Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (68), в остальных территориях — от одного до восьми случаев. Более четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 8,9% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области достигло 93 835. Выписаны с выздоровлением 83 939 носителей инфекции.