Вашингтон, , 14:18 — REGNUM Кинорежиссёр Тодд Филлипс станет соавтором сценария к продолжению фильма 2019 года «Джокер». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

По данным издания, режиссёр заключил соответствующее соглашение с кинокомпанией Warner Bros. Отмечается, что Филлипс может стать не единственным автором сценария. Подробности о готовящейся второй части фильма, включая имя режиссёра, не раскрываются.

Студия Warner Bros. выпустила фильм режиссёра Тодда Филлипса «Джокер» в октябре 2019 года. Общие кассовые сборы картины превысили $1 млрд. Фильм получил две награды премии «Оскар»: за лучшую мужскую роль в исполнении Хоакина Феникса и лучшую музыку авторства Хильдура Гуднадоуттира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года стало известно, что студия Warner Bros. предложила актёру Хоакину Фениксу $50 млн за участие в продолжение фильма «Джокер».

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