Париж, , 14:30 — REGNUM Разрешение от российских властей на возобновление рейсов из Парижа в Москву в облет воздушного пространства Белоруссии получено французской авиакомпанией Air France. Об этом 29 мая сообщил представитель пресс-службы авиаперевозчика из Франции.

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«Субботний рейс в пути. Разрешение получено», — приводит его слова РИА Новости.

При этом 26 и 28 мая Air France из-за отсутствия разрешения от российских властей отменила два рейса из Парижа в Москву по альтернативному маршруту без использования воздушного пространства Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США из-за инцидента с самолётом ирландской авиакомпании Ryanair приостановят действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года.