Ростов-на-Дону, , 14:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону задержана мать четырёхлетней девочки. Женщину подозревают в жестоком обращении к собственной дочери. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 29 мая.

Заявление об агрессивном поведении матери четырёхлетней девочки поступило от соседей. Прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции увидели женщину, которая, предположительно, находилась в состоянии алкогольного опьянения. С ней рядом была девочка.

Мать была доставлена в отдел для выяснения обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о передаче материалов проверки в следственные органы и сотрудникам опеки. Ребёнок находится на обследовании в больнице.