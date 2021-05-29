Москва, , 14:11 — REGNUM Правительство Российской Федерации на заседании 27 мая одобрило порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолетних граждан России за пределы РФ без законных представителей или с одним из них. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба правительства.

Сообщается, что на заседании был одобрен проект поправок правительства России к проекту федерального закона … «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». Одобренные документы были направлены в Государственную думу в установленном порядке.

В поправках четко устанавливается порядок решения вопроса о возможности выезда несовершеннолтнего гражданина России за границу, как в сопровождении его законного представителя, так и без него.