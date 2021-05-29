Киев, , 14:09 — REGNUM С призывом к властям Украины возбудить уголовное дело украинского рэпера Джигана (Денис Устименко-Вайнштейн) за проведение им концертов в Крыму обратился к властям страны бывший глава одесского отделения организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергей Стерненко. Он написал об этом 29 мая на своей странице в соцсети Facebook.

По словам украинского радикала, Джиган «незаконным образом попал в Крым с гастролями» и в этом году принял участие в мероприятии в Москве «в поддержку оккупации».

При этом, как посетовал Стерненко, исполнителю было позволено приехать на Украину и провести концерты в Одессе и Киеве.

«В его действиях вполне усматривается наличие состава преступления по статье 110 («Посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины») и статье 111 («Измена»). Соответственно, Джиган должно быть немедленно задержан и привлечен к уголовной ответственности», — добавил он.

Также Стерненко отметил, что Устименко-Вайнштейн дружит с российским рэпером Тимати, который неоднократно поддерживал «агрессию против Украины».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая временному поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило в МИД РФ был выражен решительный протест из-за продолжающихся провокационных акций у посольства России в Киеве.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.