Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга раскрыли убийство двоих мигрантов — женщины и мужчины, состоявших в близких отношениях. Предполагаемыми убийцами, по данным следствия, также стали мигранты, два брата. Один из них задержан, поиски второго продолжаются. Два уголовных дела, возбужденных по факту исчезновения без вести мужчины и обнаружения тела женщины, будут объединены в одно дело об убийстве двух лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2020 года в лесном массиве Курортного района Петербурга мужчина во время прогулки по лесному массиву вдоль Коннолахтинской дороги заметил на земле женскую голову. Прибывшие на место правоохранители извлекли тело неизвестной женщины, на вид 40−45 лет, которое было закопано по шею. Тогда не исключалось, что жертву закопали еще живой. Несколько дней назад в Приморском районе было найдено тело мужчины.

Как сообщили 29 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, по подозрению в двойном убийстве задержан 28-летний приезжий.

«Злоумышленник вместе со своим братом, в настоящее время находящимся в розыске, на почве неприязненных отношений осенью прошлого года в Приморском районе совершили убийство 24-летнего уроженца среднеазиатского государства, тело которого закопали в лесном массиве вблизи 1-й Утиной улицы. На следующий день злоумышленники в лесном массиве у Коннолахтинской дороги убили 43-летнюю гражданку среднеазиатского государства, тело которой также закопали на месте происшествия», — изложили канву преступления в Главке МВД.

В Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу уточнили, что убийство мужчины было совершено 24 октября 2020 года, а убийство женщины — 25 октября. «Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Проводятся мероприятия, направленные на привлечение к уголовной ответственности соучастника подозреваемого», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Фонтанка», подозреваемые в убийстве — уроженцы Таджикистана, жертвы — также их земляки. Мужчина и женщина сожительствовали, а бывший любовник женщины, сейчас объявленный в федеральный розыск, давал деньги в долг ее новому партнёру. Невозвращенный долг и стал мотивом расправы над парой, в которой принял участие и брат кредитора.

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