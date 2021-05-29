Санкт-Петербург, , 14:03 — REGNUM За 28 мая число носителей коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге увеличилось на 846 человек, сообщили в субботу, 29 мая в городском оперштабе. Этот показатель — на шесть случаев больше, чем сутками ранее, и на десять случаев больше, чем два дня назад.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 438 038 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

От COVID-19 за последние сутки в Петербурге скончался 41 человек. Это на восемь случаев больше, чем в предыдущий день, но ниже пикового значения суточной смертности в мае, составляющего 46 летальных исходов (25 мая). Общее число жертв ковида в регионе на 28 мая составляет 14 267 человек. Летальность болезни — 3,25%.

Выздоровел за время пандемии 403 971 человек, в том числе 1248 человек выписаны в Петербурге за минувшие сутки. За 28 мая в городе обследовали на коронавирус 26 263 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге больных ковидом стало больше на 10%