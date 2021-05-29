Вашингтон, , 13:50 — REGNUM Администрация WhatsApp в настоящее время не планирует ограничивать функционал мессенджера для тех, кто не принял условия нового пользовательского соглашения. Об этом представители мессенджера сообщили порталу The Verge.

Новые правила использования мессенджера WhatsApp вступили в силу 15 мая. С этого дня пользователям показывается уведомление, в котором предлагается согласиться с новыми правилами.

Ранее в WhatsApp заявляли, что отказавшиеся от принятия новых правил пользователи столкнутся с поэтапным ограничением функционала мессенджера. В частности, планировалось, что такие пользователи лишатся возможности получать звонки и уведомления в мессенджере.

«Мы учли недавние обсуждения различными органами власти и экспертами по конфиденциальности и хотим дать понять, что не будем ограничивать функциональность работы WhatsApp для тех, кто не принял новое соглашение», — сообщили представители мессенджера.

Первоначально администрация WhatsApp планировала ввести новые правила в начале 2021 года. Одним из основных изменений стало разрешение на передачу данных о пользователях другим сервисам компании Facebook (WhatsApp принадлежит этой компании с 2014 года).

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