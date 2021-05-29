Туапсе, Краснодарский край, , 13:50 — REGNUM В Черном море в районе Туапсе вновь обнаружено масляное пятно, его площадь составляет 30 на 150 м. Об этом 29 мая сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на своей странице в соцсети Instagram.

«Вновь фиксируем радужную пленку полосой 30 на 150 м. Сейчас ее обрабатывают сорбентом», — говорится в сообщении Радионовой.

Также она отметила, что специалисты ведомства в настоящее время отбирают пробы и следят за устранением последствий.

«Нарушитель до сих пор не найден», — добавила глава Росприроднадзора

Также Радионова высказала предположение, что данные выбросы, скорее всего, являются остаточными проявлениями недавнего сброса нефтепродуктов в трубу глубоководного выпуска.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Туапсе.