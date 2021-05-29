Москва, , 13:48 — REGNUM Государственное обвинение запросило пять лет колонии общего режима для уроженца Чечни Саида-Мухаммада Джумаева, который нападал на сотрудников Росгвардии в Москве 23 января в ходе несогласованной акции. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Напомним, что Джумаев смог скрыться от правоохранителей 23 января. Он был объявлен в розыск. 28 января правоохранители задержали Джумаева в лесах Псковской области — он бежал в сторону латвийской границы.

Молодому человеку было предъявлено обвинение по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (ст. 318 УК РФ). Свою вину он признал.