Тюмень, , 13:47 — REGNUM Правительство Тюменской области совместно с экспертным сообществом разработало несколько направлений для дальнейшего развития региона. Об этом сообщила на ежегодном форуме «День предпринимателя» советник губернатора Тюменской области, преподаватель кафедры предпринимательства ТюмГУ Ольга Езикеева.

Одним из основных направлений является нефтегазовый кластер, в который войдут 60 компаний, выдающих продукцию для нужд топливно-энергетического комплекса. Далее по списку следует нефтехимический кластер, самым большим участником которого является химический гигант «Запсибнефтехим», и лесопромышленный комплекс с возможным ежегодным объёмом заготовки древесины 16,2 млн кубометров.

Отдельного разговора на форуме заслужил внутренний туризм. В госпрограмме Тюменской области «Развитие внутреннего и въездного туризма» на 2019 — 2025 годы приоритетными направлениями называются историко-культурный, медицинский туризм, санаторно-курортный, промышленный, событийный, охотничье-рыболовный, экологический, деловой, спортивный туризм. Как перспективные направления, развиваются религиозный и самодеятельный туризм. Планируется привлечение 3,3 млн туристов ежегодно, из них более трети — на термальные источники Тюменской области.

Жилищное строительство также входит в перспективный план развития региона. Тюменская область является лидером в России по девелоперской активности, отметила Ольга Езикеева. Построено за 2020 год 1,6 млн кв. м жилья, возводится в 2021 году 2,3 млн кв. м, на ближайшёю перспективу выдано в 2021 году разрешений на строительство 1,1 млн кв. м.

Точками роста названы и креативные индустрии, в которые входят на сегодня 9,8% от всех организаций Тюменской области и приносят 15,4% выручки всех организаций.