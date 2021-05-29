29 мая 2021 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM Главным событием празднования Дня города в Петербурге стал большой гала-концерт «Классика на Дворцовой». В отличие от 2020 года, в этот раз он проходил при участии десятков тысяч зрителей, заполнивших главную площадь города.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Выступление артистов на гала-концерте «Классика на Дворцовой» Дарья Драй © ИА REGNUM

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

При этом было соблюдено требование Роспотребнадзора о 50%-ной заполняемости площади. Для этого зрители должны были предварительно бесплатно зарегистрироваться для прохода на концерт в интернете. Трансляция концерта в онлайн-режиме шла в интернете и на телевидении.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Зрители на гала-концерте «Классика на Дворцовой» Дарья Драй © ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Как отмечал накануне концерта губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сцена была расположена таким образом, чтобы концерт было видно с любой точки Дворцовой площади. В ходе выступления артистов было представлено более 20 оперных номеров, каждый из которых был небольшим мини-спектаклем.

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM Выступление артистов на гала-концерте «Классика на Дворцовой» Дарья Драй © ИА REGNUM

В гала-концерте выступили сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроново и Джозеф Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт и меццо-сопрано Анна Горячёва.

Сопрано Притти Йенде Дарья Драй © ИА REGNUM

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Участниками концерта стали также солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, Михайловского театра и театра «Зазеркалье», молодёжный хор «СоГласие», лучшие хореографические коллективы России.

Выступление артистов на гала-концерте Классика на Дворцовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Гала-концерт «Классика на Дворцовой», приуроченный ко Дню города Дарья Драй © ИА REGNUM

Тенор Дзозеф Каллея Дарья Драй © ИА REGNUM Сопрано Энджел Блю Дарья Драй © ИА REGNUM

Живое музыкальное сопровождение концерта «Классика на Дворцовой» обеспечивал Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Шостаковича.