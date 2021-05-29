Москва, , 13:45 — REGNUM В настоящее время подтопление на проезжей части Боровского шоссе в столице России полностью ликвидировано специалистами «Мосводостока». Об этом 29 мая сообщается в официальном Телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«Временное скопление воды оперативно ликвидировано прибывшими на место в течение 10 минут бригадами ГУП «Мосводосток», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент затруднений в движении автотранспорта не наблюдается.

При этом указывается, что в районе Солнцево, в котором произошло скопление воды, меньше чем за час выпало 22 мм осадков, что составляет около половины их месячной нормы.

Отметим, ранее Телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы появилось сообщение о том, что на Боровском шоссе в районе станции метро «Говорово» произошло подтопление проезжей части.