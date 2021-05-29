Иркутск, , 13:26 — REGNUM В Иркутской области сильные дожди вызвали подъем уровня воды в реках Тулунского и Нижнеудинского районов. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Иркутской области.

Сообщается, что отряды сотрудников МЧС направлены в населенные пункты, где есть угроза подтопления.

Уточняется, что 11 сотрудников Специализированной пожарно-спасательной части с гидрокостюмами и спасательными жилетами вылетели на Ми-8 в поселок Аршан, Тулунского района. Уровень воды в реке Ия продолжает подниматься.

46 спасателей выехали в Тулун. У них есть беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.

Шесть спасателей с тремя лодками направились в поселок Инга Черемховского района, где наблюдается повышение уровня воды в реке Белая.