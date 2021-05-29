Сеул, , 13:46 — REGNUM Бывший генеральный прокурор Южной Кореи Юн Сок Ёль продолжаетвозглавлять список потенциальных кандидатов на пост следующего президента страны. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведённого с 24 по 25 мая среди 2004 человек старше 18 лет, кандидатуру бывшего прокурора поддерживают 30,5% респондентов.

Известно, что Юн Сок Ёль продолжает сохранять первенство на протяжении трёх месяцев подряд, однако по сравнению с апрельским опросом уровень поддержки данного кандидата сократился на 2,5%.

На втором месте губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Ён, которого поддерживает 25,3% респондентов.

За ним следуют бывший председатель Демократической партии «Тобуро»Ли Нак Ён(11,1%), независимый депутат Хон Чжун Пё(5,4%), бывший премьер-министр Чон Сэ Гюн(3,8%), мэр Сеула О Сэ Хун (3,4%), кандидат от Народной партии Ан Чхоль Су (2,8%).