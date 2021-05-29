Тулун, Иркутская область, , 13:21 — REGNUM В Иркутской области обострилась паводковая обстановка. По данным территориального ГУМЧС РФ, 29 мая на территории области отмечалось выпадение обильных осадков, максимальное их количество зарегистрировано в Тулунском и Нижнеудинском районах.

В результате выпадения осадков произошел подъём уровней воды в большинстве рек. По состоянию на день 29 мая подтоплено 10 участков в селе Бирюса и 11 участков в посёлке Шиткино Тайшетского района, подтопленных жилых домов нет.

Тем не менее, 11 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части с гидрокостюмами и спасательными жилетами доставляются авиацией Ми-8 МЧС России в посёлок Аршан Тулунского района для оказания помощи населению при возможном подъёме реки Ия. 46 спасателей направлены автомобилями в город Тулун.

На вооружении групп беспилотные летательные аппараты для мониторинга паводковой обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отмечалось, что при наихудшем сценарии развития в предстоящие сутки в зону подтопления могут попасть семь домов с приусадебными участками в Тайшетском районе (20 человек, включая четверых несовершеннолетних).

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