29 мая 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Стремидловский, , 14:39 — REGNUM



Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как газета Rzeczpospolita сообщила о внезапном вызове всех польских епископов в Ватикан, поездка которых, как ожидается, состоится в последних числах сентября — начале октября, была вынуждена отреагировать Конференция католического епископата Польши (KEP). Ее пресс-секретарь, отец Лешек Генщак, заявил, что «срочного» тут ничего нет, что епископы должны были посетить Ватикан в рамках совершаемой раз в пять лет поездки ad limina, но планы сорвала пандемия. Определенная правда в этом есть, поскольку в последний раз KEP принимали в Ватикане семь лет назад. Однако существуют и нюансы, который говорят, что нынешний вызов не будет простой формальностью.

Дело в том, что польский Костел сейчас переживает сложные времена. Его и раньше вовлекали в политическую борьбу, когда часть епископов придерживалась «либерального» направления и поддерживала «либеральные» партии, а «консервативная» часть, соответственно, подыгрывала «консервативным» силам. Секретом ни для кого это не было, но Конференция католического епископата умудрялась пройти между двумя лагерями без особых репутационных потерь для себя. Однако когда осенью прошлого года правящая коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) добилась от Конституционного трибунала Польши постановления, резко сужающего возможности проводить аборты, польское общество взорвалось и значительная часть снарядов полетела в Костел, хотя в данном случае вовсе не он был инициатором этого решения. В результате социологические опросы стали фиксировать резкое падение престижа и популярности Католической церкви в Польше. Ей стало доставаться и за развязанную правящей коалицией кампанию против «гендерной идеологии и ЛГБТ». Причем, по мнению портала Onet, «некоторые иерархи несут прямую моральную ответственность за этот праздник ненависти».

Символика польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Elekes Andor

Но «сексуальная тематика» опасна для самого Костела. Rzeczpospolita, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что «по сути, мы имеем дело с ситуацией, аналогичной той, которая была в 2018 году, когда после визита в Чили папского легата, расследовавшего педофильские скандалы в местной Церкви, папа Римский Франциск вызвал к себе весь чилийский епископат». По данным издания, решение о встрече с польскими епископами Святой престол принял после беседы понтифика с апостольским нунцием в Польше архиепископом Сальваторе Пеннаккио, которая состоялась 15 апреля. Нунций представил «довольно критическую оценку» положения Католической церкви в Польше. Утверждается, что «Ватикан получает все больше и больше сообщений, указывающих на халатность польских епископов в расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними со стороны духовенства». Известный польский священник, отец Тадеуш Исакович-Залесский, в интервью порталу Onet называет и другие проблемы, которые связывает с «огромным влиянием», которое на Костел оказывают архиепископы Станислав Гондецкий, Марек Ендрашевский и Войцех Полак.

По его словам, епископат сосредоточен на 100-летии папы Иоанна Павла II или других торжествах. Однако они «не реагируют на текущие вопросы: секуляризацию молодежи, сложные социальные проблемы, кризис веры, отступничество. Многие люди не ходят в храмы, студенты отказываются от уроков религии. Интересно, что это относится к поколению, родившемуся в свободной стране после 1990 года». Отсюда вопрос, как поступит Святой престол, сосредоточится исключительно на том, что лежит на поверхности, то есть «педофильских скандалах» и попытках KEP не выносить сор из избы, или будет поднимать глубинные проблемы. Проблема для Ватикана здесь в том, что Католическая церковь в Польше — консервативная. В этом смысле она ближе большинству Католической церкви в США, которая активна и инициативна, когда речь идет об абортах и противостоянии «гендерной идеологии и ЛГБТ», но с трудом поспевает с ответом на стремительные социальные изменения американского общества. Также «консервативные» американские епископы с их неприятием политики администрации президента США Джо Байдена, грозящие отлучить его от причастия, создают сложности Ватикану в общении с Вашингтоном.

Памятник Иоану Павлу II pompi

Но есть и «либеральный» фланг, во главе которого сейчас стоит Католическая церковь в Германии, резво взявшая курс на примирение с протестантами, склонная поддерживать идеи церковного благословения однополых браков, что является не меньшей головной болью для Святого престола. По тому, как осенью Франциск будет разговаривать с польскими епископами, какие поучения им преподаст, станет ли стимулировать процесс обновления руководства Католической церкви в Польше, католики во всем мире будут делать выводы о том, склоняется ли Ватикан еще сильнее на сторону церковных «либералов» или все-таки сбалансирует их поддержкой «консерваторов». Так что после смерти папы Иоанна Павла II польские епископы снова оказываются в центре повышенного внимания Святого престола и полноты Католической церкви. Однако вряд ли это доставит им удовольствие.