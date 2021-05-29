Токио, , 13:15 — REGNUM Японская корпорация Sony выпустит серию видеоигр для мобильных устройств в течение года, заявил генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в ходе встречи с инвесторами. Об этом сообщает портал Video Games Chronicle.

Райан напомнил, что в 2020 году Sony выпустила видеоигры Horizon Zero Dawn и Predator на персональных компьютерах. Он добавил, что обе игры оказались очень прибыльными, поэтому в Sony планируют продолжить выпускать свои игры на отличных от консолей PlayStation платформах.

Одним из новых направлений Sony станут мобильные видеоигры. Глава Sony Interactive Entertainment заявил, что уже в 2021 финансовом году компания выпустит несколько игр для мобильных устройств. Райан не указал конкретных проектов, но отметил, что мобильные видеоигры будут выпущены по многим ключевым франшизам Sony.

Представитель Sony объяснил интерес к мобильным видеоиграм быстрым ростом этого рынка. В 2020 году мобильные видеоигры принесли разработчикам около $121 млрд, что почти вдвое больше $62 млрд, которые получили разработчики видеоигр для консолей.

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