Ереван, , 13:18 — REGNUM Армения готова отвести свои войска от границы с Азербайджаном и ждет таких же действий со стороны Баку. Об этом 29 мая заявил в ходе встречи с активистами партии «Гражданский договор» и.о. армянского премьер-министра Никол Пашинян.

Как отметил Пашинян, Минская группа ОБСЕ выступила с предложением сторонам отвести назад войска и при ее содействии начать процесс демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном на участке Сотк-Хознавар в Гегаркуникской области республики, а также возобновить под ее эгидой переговоры по Нагорному Карабаху.

«Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации и ждем достижения Минской группой ОБСЕ (такой же) договоренности с Азербайджаном, чтоб начать такой отход», — сказал он.

Также и.о. премьер-министра Армении пояснил, что после отвода двумя сторонами войск с участка Сотк-Хознавар там должны быть размещены международные наблюдатели.

«Это могут быть российские миротворцы, наблюдатели МГ ОБСЕ, или и те, и другие. Это вопрос обсуждений, для нас все варианты приемлемы», — добавил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу в Москве встретился со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном.