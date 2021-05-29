Москва, , 13:09 — REGNUM Законопроект о вывозе детей за границу можно оценить положительно, он давно был необходим семьям, поскольку значительно упрощает процедуру выезда родителя с ребенком за рубеж при наличии запрета на выезд. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила юрист, специалист по семейному праву Виктория Шакина. Комментируя одобренные Правительством РФ поправки, она пояснила:

«В практике часто возникают проблемы с выездом детей за рубеж с одним из родителей не только на запланированный отдых, но и когда ребенка необходимо вывезти за границу на срочное лечение или на похороны родственников, а на выезд наложен запрет. Раньше запрет на выезд мог снять только суд даже при согласии обоих родителей или желании выехать за границу с ребенком того родителя, который сам установил запрет.

Теперь, к счастью, снять запрет теперь можно будет гораздо проще при согласии обоих родителей: для этого не нужно затевать долгий судебный процесс, а достаточно обратиться в уполномоченный государственный орган и просто отозвать заявление о запрете. Но при наличии спора между родителями судебный порядок снятия запрета остается.

Однако, согласно законопроекту, согласия второго родителя на выезд с ребенком за границу не требуется — достаточно «отсутствия выраженного несогласия». Это значит, что возможны ситуации, когда родитель даже не будет знать о том, что его ребенок выехал за границу РФ с другим родителем, поскольку обязанности его уведомления нет. В таком случае можно ожидать, что возникнет широкая практика установления родителем запрета на выезд «на всякий случай», чтобы быть уверенным, что без его ведома ребенок за границу не уедет.

Так, первый родитель установит запрет на выезд во все страны, даже если такие поездки не планируются, зная, что этот запрет, во-первых, не помешает ему выехать за границу с ребенком самому, а распространяется только на второго родителя, а во-вторых, если вывезти ребенка за границу захочет второй родитель, ему в любом случае придется договориться с первым родителем, чтобы быстро снять запрет по договоренности, или подавать иск в суд в случае спора.

Что касается выезда ребенка с родителем-иностранцем, то законопроект в том виде, в котором он принят в первом чтении, не предусматривает различий для родителей — граждан РФ и родителей-иностранцев в порядке выезда из РФ с несовершеннолетними. Если Правительство РФ действительно предусмотрит дополнительные ограничения на выезд из РФ с ребенком для родителей-иностранцев, такие ограничения будут способствовать защите прав родителя, проживающего отдельно от ребенка».

Напомним, ранее о том, что Правительство России одобрило проект поправок в законопроект «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», информировали «Известия». В случае его принятия родители получат возможность прописывать адресные запреты на выезд ребенка за рубеж, включая в стоп-лист определенные страны.