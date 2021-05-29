Новосибирск, , 13:00 — REGNUM Во время задержания нарушителя правил дорожного движения инспектор ДПС в Новосибирской области случайно выстрелил в голову и тяжело ранил 19-летнего молодого человека, в результате чего возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

«Болотнинским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего старшего инспектора ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Мошковскому району по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и пунктам «а, б» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, установлено, что вечером 28 мая инспектор ДПС, находясь при исполнении должностных обязанностей, осуществлял сопровождение лица в служебный автомобиль для установления его личности и в это время сотрудникам ДПС начал препятствовать 19-летний мужчина, являющийся знакомым сопровождаемого лица.

Также указывается, что, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении данного мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу.

«После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы «ПМ», взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая стало известно, что на железнодорожном вокзале в столице Бурятии Улан-Удэ мужчина получил пулевое ранение, по неосторожности выстрелив себе в палец левой руки из травматического пистолета.