Мадрид, , 12:47 — REGNUM Исследование профессора испанской литературы из Женевского университета показало, что автором хранящейся в Национальной библиотеки Испании комедийной пьесы «Я сделал то, что мог, а судьба то, что захотела» является выдающийся драматург Лопе де Вега. Об этом сообщает газета El Mundo.

Ранее считалось, что автором этой пьесы является малоизвестный актёр и писатель Мигель Бермудес. В этом усомнился профессор испанской литературы Женевского университета Авраам Мадроньяль. Используя как традиционные методы филологического исследования, так и современные технологии, Мадроньяль установил, что в пьесе содержатся сотни выражений, которые характерны для Лопе де Веги.

Результаты работы профессора Женевского университета были проверены другими экспертами с помощью вычислительной стилометрии и ортологического анализа. В Национальной библиотеке Испании заявили, что представленные данные являются практически неопровержимыми доказательствами авторства де Веги.

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