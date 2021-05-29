Москва, 29 мая, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Информацию о том, что СССР в 1970-х годах мог передать Японии два из четырех островов южных Курил, на которые претендует Токио, прокомментировали 29 мая в Министерстве иностранных дел России.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Обратили внимание на публикацию информагентства Киодо со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС», — приводит слова представителя российского МИД РИА Новости.

Также во внешнеполитическом ведомстве РФ отметили, что изучение и комментирование письменных источников прошлых лет является прерогативой историков, тем более в случае, когда речь идет о каких-либо частных мнениях или оценках предположительного характера.

Кроме того, в МИД России напомнили, что вначале дипломаты из СССР, а потом и российские дипломаты заявляли следующую позицию: южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а потому суверенитет Москвы над ними является неоспоримым.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая Минпросвещения РФ в поздравительном видеоролике в честь последних звонков в школах на карте России не обозначило Курильские острова, а Сахалин перенесло в Хабаровский край.