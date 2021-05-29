Загреб, , 13:01 — REGNUM Правительство Хорватии 28 мая одобрило покупку 12 французских истребителей «F3R Rafal». Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что новые самолеты будут обеспечены защитой. Предыдущая попытка Загреба закупить израильских охотников F-16 «Барак» в конце 2018 года. Америка теперь поддержала приобретение французских самолетов. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

Правительство Хорватии единогласно приняло решение о приобретении 12 французских истребителей «F3R Rafal» и пришло к выводу, что это лучшее предложение.

В правительстве Хорватии заявили, что 999 миллионов евро будут выделены на приобретение данных самолетов, что было воспринято, как наиболее выгодное предложение.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что приобретение самолета «изменит стратегический баланс страны».

«Благодаря новым самолетам мы обеспечим защиту, приобретем мощный стратегический сдерживающий фактор и повысим национальную безопасность до уровня, которого у нас никогда не было», — подчеркнул Пленкович.