Скопье, , 13:29 — REGNUM В прокуратуре Северной Македонии по преследованию организованной преступности и коррупции 28 мая сообщили о том, что в сотрудничестве с отделением по борьбе с нелегальной перевозкой людей при бюро расследований министерства юстиции Тайваня.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в начале мая были арестованы 48 тайваньцев, занимавшихся нелегальным вывозом людей в Северную Македонию. Азиатов заманивали обещанием лучшей жизни.

Все члены преступной организации были сопровождены в Тайвань вместе с изъятыми доказательствами.

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