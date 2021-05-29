Ульсан, Южная Корея, , 12:58 — REGNUM На атомной электростанции в южнокорейском городе Ульсан произошел пожар. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании Korea Hydro & Nuclear Power.

По их словам, пожар на четвертом энергоблоке «Кори-4», расположенном примерно в 400 км к юго-востоку от Сеула, произошёл около 9:28 по местному времени и был потушен примерно через час.

Сообщений об утечке радиации или жертвах не поступало.

Представители Комиссии по ядерной безопасности также сообщили об отправке группы специалистов на место происшествия для выяснения точной причины возгорания, добавив, что радиационный фон вблизи АЭС остается в норме.