Джяковица, Сербия, 29 мая, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи и премьер-министр Косово Альбин Курти 28 мая посетили учения НАТО «Defender Europe 21».

Логотип учений Defender Europe

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, в учениях приняли участим 339 служащих проходящих трансформацию в полноценную, соответствующую стандартам НАТО, армию Сил безопасности Косово. Напомним, сами Силы безопасности Косово были сформированы из бывших служащих Армии освобождения Косово (алб. UÇK).

В ходе визита Османи сопровождал ее супруг, дипломат Приндон Садриу, одетый в форму Сил безопасности Косово.

«Defender Europe» — ежегодные учения НАТО, в которых в этом году приняли участие около 28 тысяч военнослужащих из 27 стран. Косовары участвовали в учениях с 17 мая по 28 мая на полигоне в Джаковице.