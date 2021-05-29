Приштина, , 13:47 — REGNUM Бывший судья ЕВЛЕКС — миссии Евросоюза по установлению верховенства права в Косово — Малькольм Симмонс 28 мая опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter обращение к премьер-министру Косово Альбину Курти и президенту Косово Вьосе Османи.

Судья намерен выступить с парламенте Косово и предъявить доказательства подавления системы правосудия края со стороны Европейского союза и назвал согласие заслушать его доклад в парламенте «важной проверкой для верховенства права в Косово, а также для парламента».

Напомним, ранее ЕВЛЕКС способствовал аресту бывших лидеров УЧК (алб. Армии освобождения Косово), в т.ч. бывшего президента Косово Хашима Тачи, и обыску в организации ветеранов борьбы УЧК. Нынешнее правительство Косово формально поддерживает УЧК и отказывается признавать, что среди бойцов УЧК были военные преступники, однако в большей мере, чем его предшественники, ориентируется на Европейский союз.

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