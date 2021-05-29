Сеул, , 12:26 — REGNUM Начиная с 2022 года в Южной Корее прибыль с криптовалютных транзакций свыше 2,5 млн вон (~$2,2 тыс.) будет облагаться налогом в размере 20%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

Данное решение принято 28 мая в ходе межведомственного совещания под председательством главы Управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоля.

Известно, что инвесторы также смогут получить налоговый вычет за расходы, понесённые в результате майнинга криптовалюты.

По данным министерства, контроль за рынком виртуальных активов поручен Комиссии по финансовым услугам (FSC), а контроль за объёмами и движением виртуальной валюты — министерству науки и информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, что в конце апреля министр стратегии и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги сообщил о необходимости урегулировать правовой статус криптовалют.

Читайте также: В Южной Корее предложили урегулировать правовой статус криптовалют