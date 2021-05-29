Москва, , 12:13 — REGNUM Количество оформленных за месяц автокредитов в России по итогам апреля достигло рекордного уровня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным «Эквифакс», в апреле 2021 года в России было оформлено 93,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Предыдущий рекорд по количеству оформленных автокредитов был установлен месяцем ранее.

Большая часть кредитов (около 60%) оформлялась на новые автомобили. Такое соотношение на рынке автокредитования сохраняется в течение последних нескольких месяцев.

Общая сумма выданных в апреле автокредитов составила 91 млрд рублей. Отмечается, что средний объём кредита по сравнению с мартом снизился на 3%.

«Некоторое снижение средней суммы автокредита в апреле по сравнению с мартом связано исключительно с большим объемом выданных кредитов, сместившимся в сторону более бюджетного сегмента», — объяснили в «Эквифакс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года жители России приобрели 193,7 тыс. новых автотранспортных средств.

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