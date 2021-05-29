Жуков, Калужская область, 29 мая, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В калужском городе Жуково на улице Ленина утром 29 мая произошло тройное ДТП. Один человек погиб и трое получили травмы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областное управление ГИБДД УМВД России.

Фото пресс-службы управления ГИБДД по Калужской области Место ДТП

Водитель легкового автомобиля Kia Sorento врезался в попутную машину Chevrolet Lacetti, которую от удара отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась со встречным автомобилем Toyota. Автомобиль Kia Sorento загорелся.

По информации ГИБДД водитель Chevrolet Lacetti погиб на месте. Пассажир этой машины и пассажир Kia Sorento, а также водитель Toyota получили травмы. В настоящее время устанавливаются подробные обстоятельства дорожного происшествия.