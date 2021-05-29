Москва, , 12:26 — REGNUM Приказ МВД РФ об обновленном регламенте оформления заграничных паспортов вступит в силу с 30 мая текущего года в России. Об этом 29 мая сообщает «Парламентская газета».

Согласно данного документа, изменения затронут граждан РФ, которые проживают за рубежом. Данная категория российских граждан сможет получить загранпаспорт, однако им придется для этого приехать в Россию.

При этом срок выдачи паспорта также будет составлять один месяц для подавших заявление по месту жительства и три месяца — для желающих оформить его по месту пребывания.

Также уточняется, что госпошлина за оформление загранпаспорта старого образца составит две тысячи рублей, а нового — пять тысяч рублей, в то же время, для оформления документа нового образца необходимо будет сдать отпечатки пальцев.

Помимо того, указывается, что в связи с поправками к Налоговому Кодексу, принятыми с первого января 2021 года, пересмотрены случаи, когда за выдачу нового порта вместо утраченного или пришедшего в негодность не нужно будет платить пошлину, и от нее теперь будут освобождены пострадавшие в чрезвычайных ситуациях лица.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая глава наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин заявил, что в ближайшее время на российские стройки привезут около 300 тыс. мигрантов.