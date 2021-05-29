Белград, , 12:29 — REGNUM Начальник штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович 28 мая обсудил в Белграде с командующим КФОР генерал-майором Франком Федеричи текущую ситуацию в области безопасности в Косово и Метохии. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Во время встречи также обсуждались действия, предпринятые для мониторинга ситуации на местах и сохранения, а также улучшения мира и безопасности в районе южной сербской провинции.

Мойсилович также указал на этот раз, что КФОР является единственным законным вооруженным образованием в Косово и Метохии, поскольку военнотехническое соглашение, а также другие подписанные соглашения с КФОР не признают другие стороны, кроме сил безопасности Республики Сербии и самого КФОР. По его словам, они, как таковые, наиболее ответственны за безопасность населения на всей территории Косово и Метохии, а также за защиту «сербского национального, культурно-исторического и религиозного наследия».