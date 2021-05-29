Москва, , 12:25 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах СССР мог передать Японии два из четырех южнокурильских островов, на которые претендует японская сторона.

«В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет — прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера», — приводит сообщение представителя российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Также в МИД РФ напомнили, что дипломаты СССР и позднее российские дипломаты заявляли следующую позицию: южные Курилы стали частью нашей страны на законных основаниях по итогам Второй мировой войны, а потому суверенитет Москвы над ними является неоспоримым.

При этом имеется в виду материал агентства Киодо, в котором анализировались материалы бывшего архива ЦК КПСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США помогают Японии проработать различные варианты морского размещения элементов противоракетной обороны (ПРО) комплексов Aegis Ashore.