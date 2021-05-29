Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Дата 94-ой церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2022 году перенесена на 27 марта. Об этом сообщает электронный журнал Deadline.

Ранее вручающая премию Американская академия кинематографических искусств и наук планировала провести церемонию 27 февраля. Причины переноса даты вручения премии не сообщаются.

Планируется, что в 2022 году церемония вручения премии «Оскар» пройдёт в публичном формате на привычной площадке — театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Претендовать на получение премии в основной категории смогут фильмы, выпущенные в период с 1 марта по 31 декабря текущего года.

В прошлом году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции организаторы «Оскара» вносили ряд изменений в требования к фильмам, участвующим в конкурсе. В частности, на премию 2020 года могли претендовать фильмы, выпущенные в период до 28 февраля 2021 года.

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