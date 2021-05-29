Прага, , 11:45 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок, находящийся с визитом в Чехии, встретился 28 мая с высокопоставленными лицами Чехии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

В ходе встречи с премьер-министром Чехии Адреем Бабишем, с которым обсудил сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Пак Бён Сок отметил, что Южная Корея может стать идеальным партнёром для реализации чешских проектов в сфере ядерной энергетики.

Позднее спикер парламента Южной Кореи провёл совместную пресс-конференцию со главой сената Чехии Милошем Выстрчилом, а также встретился с председателем Палаты депутатов парламента Радеком Вондрачеком.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая Пак Бён Сок провёл встречу с президентов Чехии Милошем Земаном, с которым обсудил вопросы сотрудничества.

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