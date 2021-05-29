Вашингтон, , 11:46 — REGNUM Соединенные Штаты наряду со многими странами мира активно готовятся к возможному военному противостоянию в арктическом регионе. Об этом 29 мая пишет издание National Interest.

Как отмечает автор статьи Крис Осборн, Пентагон беспокоит таяние льдов в Арктике, которое открывает новые водные пути, в результате чего создаются стратегические возможности для многих стран, проявляющих интерес к этому региону.

«Конечно, никто не хочет открывать огонь из стрелкового оружия в непосредственной близости от белых медведей и пингвинов, но многие военные по всему миру значительно усиливают подготовку своих войск в Арктике», — добавляет автор материала.

Также он указывает, что недавно корпус морской пехоты США провел совместные учения с норвежскими военными для того, чтобы усовершенствовать действия в суровых погодных условиях.

При этом, по мнению эксперта, военный союз Соединенных Штатов и Норвегии в арктическом регионе, много значит для Пентагона, который стремится вести противодействие достижениям России в Африке, в настоящее время обладающей большим количеством ледоколов и работающей на Северном морском пути.

«Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности в Арктике, чтобы уравновесить стратегическое влияние», — утверждает Осборн.

Кроме того, эксперт добавляет, что открытие новых водных путей из-за высоких темпов таяния льда в арктическом регионе вынудило власти США вести ускоренную работу и, в частности, американские ВМС обратились к своим специалистам создать устойчивые к суровому климату системы вооружений.

Помимо этого, Осборн указал, что управление военно-морских исследований, в свою очередь, использовало подводные дроны для того, чтобы изучить водную толщу Арктики для лучшего понимания колебаний температуры и их влияния на военные операции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов заявил, что российские силы и средства ядерного сдерживания должны быть в высокой степени готовности, особенно в ближайшее десятилетие, поскольку развал ядерной триады Соединенных Штатов грозит развязыванием масштабного конфликта.