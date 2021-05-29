Ханой, , 11:39 — REGNUM Министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о выявлении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, который обладает характеристиками уже существующих «британского» и «индийского» штаммов. Об этом пишет издание VnExpress.

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По данным вьетнамских специалистов, новый гибридный штамм еще более заразен и легко передается по воздуху.

Именно с появлением нового гибридного штамма медики связывают рост числа новых случаев заражения коронавирусом во Вьетнаме.

Напомним, что с начала пандемии в мире выявлено уже множество штаммов коронавируса. Всемирная организация здравоохранения считает, что штаммы, выявленные в Англии, ЮАР, Бразилии и Индии представляют повышенную опасность.