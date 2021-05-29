п. Нижний Ингаш, , 12:24 — REGNUM На востоке Красноярского края после полусуточных поисков вернули родным потерявшегося в лесу накануне вечером 13-летнего подростка. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

О пропаже мальчика, который ушёл с дедушкой в лес за черемшой около 18:00 и потерялся, стало известно от его дедушки, вернувшегося в посёлок в 22:00. Тётя подростка немедленно обратилась за помощью в дежурную часть отдела ОМВД России по Нижнеингашскому району.

Полицией были оперативно созданы поисковые группы, в состав которых помимо полицейских вошли волонтёры, а также сотрудники и кинолог ИК-50. Поиск подростка в лесу проводился пешком и с использованием патрулей на автомобилях и лодках. В светлое время суток поисковикам помогал квадрокоптер. Всего в ночных поисках было задействовано более 140 человек.

«В результате занявшей почти 12 часов поисковой операции ребёнок найден совместной поисковой группой из сотрудников полиции и Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН). Его жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

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