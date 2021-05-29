Москва, , 11:24 — REGNUM В Российской Федерации за минувшие сутки выявлено 9289 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Сообщается, что 9289 новых случаев заражения выявлены во всех 85 регионах России. При этом 14,3% случаев не имели клинических проявлений болезни.

За сутки от последствий коронавирусной инфекции скончался 401 человек. Полностью выздороветь от COVID-19 смогли 9250 человек.

Существенный рост числа случаев заражения фиксируется в Москве — 3241 за сутки. В Санкт-Петербурге за прошедшие 24 часа выявлены 846 случаев заражения коронавирусом.

Далее следуют: Московская область (750), Ростовская область (180), Нижегородская область (149)