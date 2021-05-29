Москва, , 11:18 — REGNUM Роскосмос планирует провести три космических пуска в июне и июле текущего года. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале.

Ближайший запуск запланирован на 30 июня. В этот день с космодрома «Байконур» к Международной космической станции должен стартовать грузовой корабль «Прогресс МС-17».

Далее последует коммерческий запуск спутников британской компании OneWeb с космодрома «Восточный». Этот пуск назначен на 1 июля.

На 15 июля запланирован запуск ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома «Байконур». Целью этого пуска станет доставка нового российского модуля «Наука» к МКС.

Новый модуль расширит обитаемое пространство российского сегмента орбитальной станции — «Наука» оснащена бытовым отсеком и дополнительной каютой для одного члена экипажа. Также на модуле расположено около 20 универсальных мест для установки различного оборудования для проведения научных экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле многофункциональный лабораторный модуль «Наука» прошёл заводские испытания.

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