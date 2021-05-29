Москва, 29 мая 2021, 11:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Российской Федерации от последствий коронавирусной инфекции скончался 401 человек. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
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«За последние сутки подтверждена 401 смерть», — сообщили в штабе.
Таким образом, общее число смертей от последствий заражения коронавирусом в России с начала пандемии составило 120 807 человек.
Уточняется, что в Москве скончался 61 человек, в Санкт-Петербурге — 41, в Ростовской области — 18.