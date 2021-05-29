Абакан, , 11:47 — REGNUM В Хакасии за сутки выявили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, общее число заразившихся в регионе достигло 23 087 (с начала года — 5535). Об этом 29 мая сообщает пресс-служба правительства Хакасии.

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Наибольшее число заразившихся выявили в Абакане (13 человек), Черногорске (шесть) и Усть-Абаканском районе — (пять).

В стационарах проходят лечение 107 (-2) пациентов с COVID-19. Из этого числа шестеро (+1) — подключены к аппаратам ИВЛ. Скончались за сутки два пациента с коронавирусом — женщины в возрасте 55 и 82 лет. Всего с начала эпидемии умерли 552 человека (с начала года — 185).

За последние сутки в регионе завершили курс лечения и выздоровели 25 человек. С начала эпидемии — 22 020 человек (с начала года — 5105).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё два пациента с коронавирусом скончались в Хакасии.

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