Омск, , 11:02 — REGNUM Следственный комитет и сотрудники полиции Омской области проводят проверку информации о нападении на съемочную группу телеканала НТВ, которая снимала репортаж о сельском депутате и его супруге, якобы подозреваемой в изготовлении детской порнографии. Об этом сегодня, 29 мая, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Омской области.

Напомним, что в СУ СК по Омской области сообщило о том, что 23-летняя женщина обвиняется в том, что неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимая их на видео, которое потом распространяла в социальных сетях. При этом сама женщина является матерью двоих малолетних детей. Сейчас она под домашним арестом. По данным омских СМИ, речь идет о супруге депутата одного из местных сельсоветов.

Телеканала НТВ решил сделать сюжет с места событий. Однако, как сообщают журналисты, съемочная группа подверглась нападению со стороны родственников депутата и его супруги в поселке Покровка под Омском.

На опубликованном видеоролике неизвестные мужчины угрожают журналистам расправой, применяя при этом физическую силу.

По данному факту организована проверка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.