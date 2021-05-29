Будапешт, , 11:01 — REGNUM Мэр Будапешта Гергей Карачонь намерен возглавить оппозиционный альянс на выборах в 2022 году и выступить против нынешнего премьер-министраВиктора Орбана.

В интервью итальянской газете la Repubblicaон заявил, что победить на выборах будет сложно, поскольку необходимо две трети голосов в парламенте, чтобы отменить или изменить многие законы, принятые ФИДЕС Виктора Орбана, что является огромным препятствием для любого правительства в будущем. Об этом сообщает ИА REX.

«Надеюсь, нация еще не совсем привыкла к нынешней ситуации. И похоже, что Орбан создал атмосферу почти гражданской войны на международной арене, противопоставив Венгрию якобы прогнившему Западу. Это длится уже достаточно долго и может показаться, что так было всегда, но это неправда», — сказал он, добавив, что большинство венгров хотят гражданской порядочности, как и положено европейцам, основанным на ценностях Просвещения. «С Орбаном Венгрия стала символом отрицания либеральных свобод и политической лабораторией правого популизма», — подчеркнул мэр.

На вопрос об отношениях Орбана с Россией и Китаем Гергей Карачонь сказал, что «это, пожалуй, самый тревожный аспект, очевидная угроза безопасности всей Европы».

Карачонь считает, что Венгрия блокирует общую европейскую позицию по отношению к Китаю и России, подрывая способность ЕС действовать на международной арене, «помогая более или менее открыто враждебным державам укреплять свои позиции внутри и в самом сердце ЕС и ставя под угрозу европейскую безопасность. От этих «особых отношений» с Китаем и Россией венгры могут только многое потерять», — сказал он.