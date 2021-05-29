Вашингтон, , 10:53 — REGNUM Американские производители Dell и HP предупредили, что глобальный дефицит электронных компонентов может помешать удовлетворить спрос на персональные компьютеры в 2021 году. Об этом сообщает агентство Reuters.

Финансовый директор Dell Томас Свит в отчёте о прибыли компании отметил, что ситуация с нехваткой интегральных микросхем остаётся напряжённой. Он добавил, что рост затрат на закупки некоторых чипов снизит операционную прибыль компании во втором квартале 2021 года.

С такой оценкой проблемы согласились и в компании HP, занимающей второе место среди мировых поставщиков персональных компьютеров. Представители компании заявил, что дефицит микросхем ограничит возможности HP по производству принтеров и персональных компьютеров, включая ноутбуки, до конца текущего года.

Дефицит чипов в электронной промышленности возник в конце 2020 года. Сначала нехватка ощущалась только в сфере автомобильной промышленности, однако позже дефицит распространился и на другие отрасли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае аналитики Goldman Sachs заявили, что нехватка микросхем в 2021 году прямо или косвенно затронула 169 секторов промышленности.

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